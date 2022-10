تزامناً مع حلول عيد ميلادها، أعدّت الفرقة الموسيقيّة الخاصّة بإليسا مفاجأةً للنجمة اللبنانيّة، ونُشر الفيديو على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، عزفت الفرقة الموسيقيّة أغنية "سنة حلوة يا جميل" لحظة وصول الفنانة اليسا الى التدريبات الخاصة بحفلها المقبل، وعلّق أعضاء الفرقة بعبارة "عيد سعيد يا مديرة، فرقتك تحبّك".

بدورها، أعادت اليسا نشر الفيديو عبر حسابها الرسمي، وأرفقته بالتعليق التالي: "أحبّكم جميعاً، شكراً لكم".

Happy birthday Boss ! 👑 We love u so much ❤️ @elissakh pic.twitter.com/83KFwhM37u