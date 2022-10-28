بعد غياب 6 سنوات... ريهانا تعاود نشاطها مع فيلم "مارفل"

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تعاود النجمة العالمية ريهانا نشاطها الموسيقي من خلال تأديتها الأغنية الرئيسية ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "مارفل" المرتقب.وبعد غياب ست سنوات كمغنية منفردة، تُصدر الفنانة البالغة 34 عاماً أغنية "ليفت مي اب" التي ستكون ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" الذي ستعرضه دور السينما في مختلف أنحاء العالم بعد أسبوعين.وكانت "لوف أون ذي براين" عام 2016 آخر أغنية منفردة لريهانا، إذ تركّز المغنية المتحدرة من باربادوس، منذ سنوات على نشاطات تجارية خارج إطار الموسيقى، لتكرس نفسها تماماً لعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل "فينتي".