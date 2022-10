إليسا توجّه تحيّة لشيرين عبدالوهاب في حفلها بالسعودية.. وتشكر الرياض على الليلة الرائعة (فيديو)

بفستان أصفر أنيق، أطلّت النجمة اللبنانيّة إليسا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربيّة السعودية، لإحياء حفل وصفته بالرائع.

فما إن انتهى الحفل الّذي قدّمت فيه الفنانة إليسا باقة من أجمل أغنياتها، حتى غرّدت بالقول: "الرياض دائماً تدهشني بطاقتها ومحبتها اللذين لا مثيل لهما! سأعود إلى منزلي مع الكثير من المشاعر والذكريات الجيدة. شكراً لكم أيها الشعب الجميل على هذه الليلة الرائعة".

وكان لافتاً أن الفنانة إليسا قد أعلنت عن دعمها للفنانة المصريّة شيرين عبدالوهاب على المسرح، وقدّمت أغنية "مشاعر" بصوتها وسط إشادة كبيرة من قبل الحضور وروّاد الانترنت على حدِّ سواء.

وتزامن حفل الفنانة إليسا مع مناسبة عيد ميلادها، فقرّر منظّمو موسم الرياض الاحتفال بهذه المناسبة على المسرح وغنّى الجمهور لها أغنية "سنة حلوة يا جميل".

وتصدّر هاشتاغ "إليسا في الرياض" الترند في مختلف الدول العربيّة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

