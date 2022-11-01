فنّ
01 تشرين الثاني 2022 - 07:12
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مستجدات أزمتهما مع اليسا.. زياد برجي وأحمد ماضي: لم يتمّ استدعاءنا للتحقيق

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مستجدات أزمتهما مع اليسا.. زياد برجي وأحمد ماضي: لم يتمّ استدعاءنا للتحقيق
Lebanon News

بعدما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام أمس الإثنين خبراً مفاده ان الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي سيمثلان أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يوم الخميس المقبل للاستماع الى إفادتهما حول الشكوى المقدّمة ضدهما من الفنانة إليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك  حبقة، كيف علّق كلّ من برجي وماضي؟

 

في التفاصيل، نفى الفنان زياد برجي عبر مكتبه الإعلامي لموقع "الفن" ما يتمّ تداوله، مؤكداً أن لا علم له بالموضوع جملةً وتفصيلاً.

 

بدوره، نفى الشاعر أحمد ماضي لموقع "فوشيا" قائلاً "علمي علمكم قرأت خبر استدعائي، معقول الصحافة معها خبر قبل ما الدولة تستدعينا؟ إذا هيدا الشي صحيح ففي شي غريب".

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