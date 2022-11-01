الوجه الآخر لأرزة شدياق: أبكي يوميّاً.. ونصحوني بزيارة الطبيب النفسي (فيديو)

كشفت الممثلة اللبنانيّة أرزة شدياق عن وجهها الآخر بعيداً عن الضحكة الّتي تزيّن وجهها، وذلك في برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك.

في التفاصيل، أعلنت أرزة شدياق بصراحة في برنامج Pop Quiz انها تبكي يوميّاً بسبب هجرة بناتها الى خارج لبنان. وأردفت قائلةً "نصحوني بزيارة الطبيب النفسي لأني أبكي كلّ يوم ويعتبر البعض أنني شديدة التعلّق ببناتي. ولكنني أعتقد أن كلّ الأمهات اللبنانيات تعانين مثلي".

وأضافت أرزة "أنا مش مبسوطة لأنو ببكي ساعتين الصبح وساعتين قبل ما نام، لأنو عايشة وحدي مع زوجي راشد بلا اولادي".

شاهدوا الحلقة الكاملة من Pop Quiz مع أرزة شدياق في هذا الفيديو: