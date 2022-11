بيلا حديد تعلن دعمها لعائلة الراحلة شيرين أبو عاقلة في قطر (فيديو)

التقت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد عائلة الصحافية الفلسطينية الراحلة في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في قطر الأحد، لتقديم المساعدة في كفاحهم من أجل عدالة المغدورة.

وقدمت عارضة الأزياء الهولندية-الفلسطينية تعازيها لأسرة الراحلة شيرين، بما في ذلك ابنة أختها لينا أبو عاقلة، التي كافحت لمحاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين.

وتوجهت النجمة لعائلة أبو عاقلة بالقول: "أنا تحت تصرفكم، سأكون دائماً متوفرة في حال احتجتم إلى أي شيء، أنا آسفة جداً لخسارتكم".

وبعد وفاة الصحافية الفلسطينية-الأميركية، نشرت حديد عشرات المنشورات عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، الّتي تضم 56 مليون متابع، حدادًا على مقتل أبو عاقلة.

ويُذكر أن شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية في 11 أيار 2022 أثناء تغطيتها للغارات الإسرائيلية الّتي استهدفت مدينة جنين، لصالح قناة الجزيرة.

Palestinian-American supermodel Bella Hadid meets the family of slain journalist Shireen Abu Akleh to show them support, saying: "I'm at your dispoal."



Credit: Doha News#JusticeForShireen pic.twitter.com/Cx3wUyS5No