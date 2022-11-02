تايلور سويفت تدخل التاريخ الموسيقي الأميركي... أغنيات ألبومها الجديد تكتسح تصنيف "بيلبورد"!

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دخلت المغنية تايلور سويفت التاريخ الموسيقي الأميركي الاثنين من خلال احتلال 10 أغنيات من ألبومها الجديد "ميدنايتس" كامل المراتب العشر الأولى ضمن تصنيف "بيلبورد هوت 100"، في سابقة من نوعها.وبحسب "بيلبورد"، هذه أول مرة منذ 64 عاماً يحقق فيها أي فنان مثل هذا الإنجاز. وقد تفوقت تايلور سويفت بذلك على مغني الراب درايك الذي نجح في احتلال تسعة من المراكز العشرة في التصنيف في أيلول 2021.وكان إطلاق تايلور سويفت في 21 تشرين الأول الفائت ألبومها العاشر "ميدنايتس"، المنتظر بقوة من محبيها والذي عادت فيه المغنية الأميركية إلى نمط موسيقى البوب، قد تسبب بأعطال على خدمة سبوتيفاي، قبل أن يحصد الرقم القياسي "لأكثر الألبومات استماعاً في يوم واحد"، وفق ما أعلنت المنصة العملاقة في مجال المحتويات الصوتية بالبث التدفقي.وعلقت المغنية والمؤلفة الموسيقية البالغة 32 عاما عبر تويتر "10 على 10 في تصنيف هوت 100؟؟؟ مع ألبومي العاشر؟؟؟ أنا مذهولة".وبيّن تصنيف "بيلبورد" أن أغنية "أنتي هيرو" احتلت في الأسبوع الممتد بين 21 تشرين الأول و27 منه، صدارة الترتيب مع 59,7 مليون استماع، متقدمة على "لافندر هايز" التي حلت ثانية مع 41,4 مليون استماع، ثم "مارون"، وبعدها "سنو أون ذي بيتش" التي تعاونت فيها مع لانا ديل ريي.وحقّق الألبوم أفضل انطلاقة في تصنيف "بيلبورد 200" منذ ألبوم "25" للمغنية البريطانية أديل سنة 2015.وتتمحور الأغنيات الثلاث عشرة في الألبوم بالكامل على موضوع منتصف الليل، وقد ابتعدت فيه سويفت عن اللون الذي طبع ألبوميها السابقين اللذين أصدرتهما خلال جائحة كوفيد-19 "إيفرمور" و"فولكلور" (الفائز بجائزة غرامي لأفضل ألبوم سنة 2021). وتصب موسيقى "ميدنايتس" أكثر في خانة موسيقى الالكترو البوب.