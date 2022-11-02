شاكيرا تزور والدها بالمستشفى وتقبّل قدميه... وإشادة كبيرة من جمهورها! (فيديو)

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خطفت المغنية العالمية شاكيرا قلوب روّاد الإنترنت ومحبّيها بعدما ظهرت في فيديو عاطفي وهي تزور والدها في مستشفى Teknon-Quirón ببرشلونة وتساعده للقيام بتمارين لقدميه.وفي التّفاصيل، فظهرت شاكيرا وهي تدرّب والدها على الحركات الرياضية، وعندما وجدته يقوم بها بمفرده غمرتها الفرحة وراحت تقبّل قدميه.وشاركت شاكيرا متابعيها على إنستغرام بالفيديو وأرفقته بعبارة:" "تفاصيل الحياة ما بين زيارة المستشفى وأزياء الهالوين".ونال الفيديو ملايين الإعجاب والتعليقات التي أثنت على احترام المغنية العالمية الكبير لوالدها البالغ 91 عاما، وعدم خجلها من الظهور وهي تقبّل قدميه.