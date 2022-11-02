عمر كمال يعترف بالحقيقة.. هل خضع لعمليّة زراعة شعر في ذقنه؟

أثارت صور مطرب المهرجانات المصري عمر كمال جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر بلحيّةٍ مرسومة بإتقان، وهو الأمر الّذي جعل البعض يسأل: هل خضع الفنان الشهير لعمليّة زراعة شعر في ذقنه؟

وفي مداخلةٍ عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، اعترف الفنان عمر كمال بالحقيقة، كاشفاً أنّه يشارك في بطولة فيلم "ساعة إجابة" ويتطلّب منه الدور الظهور بلحية.

ولفت عمر كمال الى أنه كان يعاني مشكلة طبية تمنع ظهور شعر اللحية في بعض الأماكن من وجهه، واقترح عليه الطبيب أن يقوم بزراعة اللحية فوافق.