شيرين عبد الوهاب تستنجد من داخل المستشفى.. تسجيل صوتي لها يغزو الانترنت!

غزا مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي منسوب الى الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب وهي تستنجد محاميها لمساعدتها على الخروج من المستشفى حيث تستكمل علاجها.

في التفاصيل، نشر برنامج "ET بالعربي" بشكلٍ حصري تسجيلاً صوتياً للنجمة شيرين عبد الوهاب كانت قد أرسلته لمحاميها ياسر قنطوش وتطالبه فيه التدخل لإخراجها من المستشفى.

فقالت شيرين في التسجيل الصوتي: "مساء الخير يا استاذ ياسر، من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرّجني من المستشفى، لأن هم مضوّني على ورق أنا مش عارفة ورق ايه ده، وأنا عايزة اخرج من المستشفى لأني الحمدلله بقيت كويسة وكمّلت علاجي. أنا بقالي 20 يوم هنا وعايزة اخرج".