باسم مغنية يفتح النار على معظم الممثلات في الوطن العربي: "أداء ضعيف وسطحي"

دوّن الممثل اللبناني باسم مغنية تغريدةً جديدةً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، منتقداً معظم الممثلات في الوطن العربي.

في التفاصيل، فتح باسم مغنية النار على الممثلات قائلاً "لست من هواة التعميم، ولكن بات واضحاً أن معظم الممثلات في الوطن العربي أصبح أداؤهن ضعيفاً وسطحياً بعد أن كان مثالاً يحتذى به من ناحية الأداء وكنت من أشد المعجبين بهن".

وتابع مغنية قائلاً "اتمنى أن يرجعن إلى الزمن الجميل والابتعاد قدر الإمكان عن عالم السوشيل ميديا والمكياج واللوك"، خاتماً بعبارة "أنتن ممثلات لا models. عفواً".

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