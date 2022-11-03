"ياسر العظمة كان كومبارس بمسرحياتي".. ما حقيقة هجوم دريد لحام على زميله؟

نشرت إحدى الصفحات الفنيّة تصريحاً منسوباً إلى الممثل السوري القدير دريد لحام يهاجم فيه زميله ياسر العظمة، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

في التفاصيل، اثار منشور على موقع فيسبوك جدلاً واسعاً بين صفوف روّاد الإنترنت، وجاء فيه أن الممثل دريد لحام قد صرّح "لا يجب مقارنتي بياسر العظمة، فعندما كنت بطل أهم المسرحيات هو كان برفقتي كومبارس ومساعد".

وسرعان ما تدخّلت الممثلة السوريّة سلمى المصري مدافعةً عن دريد لحام، ونافيةً التصريح المنسوب إليه. فدوّنت سلمى في خانة التعليقات:

"عفواً إذا سمحتوا هاد الكلام عار عن الصحة والكلام كاذب. الاستاذ دريد لحام لا يمكن ان يقول هكذا كلام عن فنان مثل الاستاذ ياسر العظمة. عيب على الصفحة الكذب والافتراء. نحن نحترم بعضنا ولكل فنان جمهوره ومحبيه".