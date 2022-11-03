سيلين ديون تعلن توليها بطولة فيلم "لاف أغين"... "أراكم في السينما"

أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون الأربعاء أنها ستتولى بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي "لاف أغين" أو Love again الّذي يبدأ عرضه في دور السينما عام 2023 وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية.

وكتبت المغنية الكندية على شبكات التواصل الاجتماعي "أراكم في السينما!"، موضحةً أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفلام بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا جوناس والممثل الاسكتلندي سام هيوين المعروف بدوره في المسلسل الدرامي "آوتلاندر" أو Outlander.

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وأشارت سيلين ديون أيضاً إلى أنها ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم الذي أنتجته شركة "سوني" وسيُعرض في 12 أيار.

ويتناول الفيلم من إخراج جيم ستراوس قصة شابة تُواصل بعد وفاة خطيبها إرسال رسائل نصية هاتفية إليه. وأدى ذلك إلى نشوء علاقة بينها وبين الشخص الذي انتقل اليه رقم الهاتف، وهو صحافي، بفضل سيلين ديون.

وكانت ديون أعلنت في نيسان أنها اضطرت إلى إلغاء أو تأجيل عدد من حفلاتها بسبب مشكلة صحية تعانيها ونتيجة جائحة كوفيد-19.