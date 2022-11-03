هيفاء وهبي توضح: "كمية التحوير بكلامي مش طبيعية... بيزيدوا عالكذب كذب"

بعد انتشار العديد من التصريحات المنسوبة اليها بطريقة غير دقيقة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أوضحت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي ان المنشورات والصفحات الفنية على موقع فيسبوك تقوم بتحوير كلامها.

فدوّنت الفنانة هيفا وهبي عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام: "كمية التحوير بكلامي في مداخلتي مع الاعلامي حسام المرغني مش طبيعية. الفيسبوك غرقان بالكذب وفي الآخر بتجيك صفحة صحافة بدل ما يحترموا ويلتزموا بكلامي وبمقصدي لا بيزيدوا عالقرف قرف وعالكذب كذب".

وتابعت "أنا لا قلت ان هيدا لوني الحقيقي غير اني كنت بهزّأ من العنصرية عالسمر واتمسخرت وقلت انا فسفورية كمان مش بس سمرا، ولا طالبت بقوانين لأجل ما حصل معي بل لأن الاعلامي سألني عن موضوع التنمر عالاطفال، وبصراحة يا ريتني ما رديت عالتلفون".