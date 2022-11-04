نجمة فرنسية-مغربية تعتنق الإسلام... "اختيار الروح والقلب والعقل" (فيديو)

نشرت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر مقطع فيديو كشفت من خلاله اعتناقها الإسلام.

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LBCI News Lebanon

نشرت عارضة الأزياء الفرنسية من أصول مغربية مارين الحيمر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، كشفت من خلاله اعتناقها الإسلام.

وفي التفاصيل، فقد أكّدت نجمة تلفزيون الواقع الخبر، بعد انتشار تقارير إعلامية منذ مدة عن الموضوع، من خلال توثيق لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا.

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وعلّقت الحيمر على مقطع الفيديو قائلةُ: "هناك طرق يجب أن تسلكها وحدك دون عائلة أو أصدقاء فقط بينك وبين الله"، مشيرة إلى أن البعض كان يعرف بأمر اعتناقها دين الإسلام، إلا أن كثيرين ما زالوا يسألونها حول حقيقة الأمر.

ويُذكر أن الحيمر احتفلت قبل أسابيع بأحد فنادق مدينة مراكش بحصولها على الجنسية المغربية في حفل اقتصر على أصدقائها المقربين فقط.

أما بالنسبة لقرار اعتناقها الدين الإسلامي، فقالت مارين الحيمر: "لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل"، موضحةً أنها راجعت إحساسها بالأولويات وأعادت التفكير في خيارات حياتها.

وبحسب المعلومات، فقد ولدت مارين الحيمر، 29 عاما، في بوردو جنوبي فرنسا، ولها أصول مغربية-مصرية وأخت توأم تدعى أوشيان الحيمر.