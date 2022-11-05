بعد استحواذ ماسك على تويتر.. اختفاء "غامض" لحساب حبيبته السابقة أمبير هيرد

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أعلن عدد من متابعي الممثلة الأميركية، أمبير هيرد، أنّ حسابها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" قد اختفى منذ يوم الخميس، تزامنا مع تولي حبيبها السابق، الملياردير إيلون ماسك، ملكية منصة التغريد العالمية.وفي التّفاصيل، فإن سبب اختفاء حساب @realamberheard التابع لطليقة الممثل جوني ديب، أمبير هيرد، من موقع تويتر لا يزال غير واضح تماماً ولم تشارك بنفسها علناً سبب مغادرتها تويتر.ومن جهة أخرى، لا يزال حساب الممثلة أمبير هيرد فعالا على منصة إنستغرام، حيث يعود آخر منشور لها إلى مطلع حزيران الماضي، حين تحدثت عن حكم قضائي في قضية مع زوجها السابق، جوني ديب.