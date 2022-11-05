هل تزيّنت أصالة بمجوهرات أحلام في حفلها الأخير؟ (فيديو)

يواصل روّاد الإنترنت نشر مقتطفات من الحفل الّذي أحيته الفنانة السوريّة أصالة نصري على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصريّة، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربيّة بدورته الـ ٣١.

وكان لافتاً أن الفنانة أصالة نصري قد اعترفت على المسرح أنّها تزيّنت بمجوهرات زميلتها الإماراتيّة أحلام الشامسي بخاصةٍ أنّهما تصوّران سوياً برنامج "سعودي ايدول".

فقالت أصالة على المسرح "أنا مو شاطرة بالتصوير أبداً بدّي أعمل دورة عند أحلام بما إنّو هلق عم نصوّر مع بعض". وتابعت وهي تستعرض المجوهرات قائلةً "مبدئيّاً أخدت منها هدول كلّن ولسّه ع آخر البرنامج هتشوف".