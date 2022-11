نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستغرام وهي تقوم بتمارين رياضية شاقة في النادي الرياضي.

وظهرت ياسمين في الفيديو مرتديةً ملابس الرياضة، وهي ترفع الأثقال وتقوم بالتمارين الرياضية بطريقة محترفة.

الإعلان

وفاجأت ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الّذين أشادوا برشاقتها، بقوتها في الرياضة البدنية.

وبدورها، فقد علّقت ياسمين على المنشور قائلةً: "I am my own competition" أو "أنا منافسة نفسي".