هبه طوجي تكشف حملها الثاني خلال مشاركتها في حفل خيري (فيديو)

أعلنت النجمة اللبنانية هبه طوجي، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على إنستغرام، عن حملها بطفلها الثاني من زوجها الموسيقي اللبناني-العالمي إبراهيم معلوف.

وظهرت هبه طوجي في الفيديو، الّذي تم نشره عبر خاصية القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام، وهي تصوّر نفسها أمام مرآة كبيرة، مرتديةّ فستاناً طويلاً أنيقاً باللون الأسود.

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وبالتالي، فقد كشفت إطلالة هبه طوجي ليل السبت خلال مشاركتها في عشاء خيري يعود ريعه لـ"مركز سرطان الأطفال في لبنان CCCL"، أنها في مراحل حملها المتقدم.

كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهبه طوجي تغني وترقص على المسرح إلى جانب النجم العالمي البورتوريكي لويس فونسي.