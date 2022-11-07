صورة لياسمين صبري مع أحمد أبو هشيمة على طريقة الباباراتزي.. قديمة أو جديدة؟

هل عادت المياه إلى مجاريها بين الممثلة المصريّة ياسمين صبري وطليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة؟ إنّه السؤال الّذي يشغل روّاد الإنترنت بين فترةٍ وأخرى وعاد الى الواجهة في الساعات الماضيّة.

أمّا السبب فيعود الى تداول صورة لياسمين صبري برفقة أحمد أبو هشيمة أثناء تواجدهما في أحد المطاعم في القاهرة بمصر، وقيل إنّ اللقطة المُنتشرة على طريقة الباباراتزي جديدة وليست قديمة.

في سياقٍ متصل، كشف موقع "القاهرة 24" أن الصورة المُنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قديمة وليست جديدة بعكس ما يتمّ الترويج له، وكل المعلومات الّتي تشير الى عودة العلاقة بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة غير صحيحة.