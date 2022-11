عُثر عليه جثة في حوض الاستحمام... وفاة المغني الأميركي آرون كارتر عن 34 عاماً

الإعلان

توفي عن عمر يناهز 34 عاماً مغني البوب والهيب هوب الأميركي آرون كارتر الذي اشتهر في مطلع الألفية بألبومه "آرونز بارتي (كام غت إيت)" Aaron's Party (Come Get It)، على ما أفاد موقع "تي إم زي" المتخصص.وأوضح "تي إم زي" أن آرون كارتر ، وهو الشقيق الأصغر لعضو فرقة "باكستريت بويز" نيك كارتر، وجد ميتاً في حوض الاستحمام في منزله في لانكستر بولاية كاليفورنيا الأميركية.وأفاد ناطق باسم الشرطة اتصلت به وكالة فرانس برس أن جثة شخص ميت وجدت في منزل المغني صباح السبت، لكنه امتنع عن تأكيد هوية هذا الشخص. ولم يرد وكيل آرون كارتر على الفور على استفسارات وكالة فرانس برس.وكان كارتر المولود في 7 كانون الأول/ديسمبر 1987 في تامبا بولاية فلوريدا ، بدأ مسيرته الموسيقية في سن السابعة. وكان عمره تسع سنوات عندما أصدر ألبومه الأول "كراش أون يو" (Crush on You) عام 1997. وبيعت في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين نسخة من ألبومه "آرونز بارتي (كام غت إيت)" الصادر في أيلول/سبتمبر 2000 مما حقق له نجومية واسعة لدى الصغار والمراهقين.وشارك آرون كارتر في جولات مع "باكستريت بويز" ومع النجمة بريتني سبيرز وراح يظهر في الأقسام الأولى من حفلاتهم الموسيقية. وفي العام 2001، فاز ألبومه "أوه آرون" (Oh Aaron) الذي تشارك فيه بالغناء مع شقيقه نيك بأسطوانة بلاتينية.ورغم تراجع شعبيته إلى حد ما مع تقدمه في العمر، واظب كارتر على الظهور في برامج تلفزيونية وإصدار أغانٍ جديدة عبر الإنترنت. لكن حياته الخاصة المضطربة ومنها الخلافات المالية مع أشقائه، جعلته فريسة الصحف الشعبية. وفي العام 2011 بدأ يخضع لعلاج من الإدمان.وأشهر إفلاسه عام 2013 بفعل الديون التي أرهقته، وخصوصاً تلك الضريبية منها. وواجه الكثير من المتاعب مع السلطات، معظمها بسبب حيازته المخدرات والقيادة الخطرة.في وقت سابق من السنة الجارية، قال لصحيفة "ديلي ميل" الشعبية البريطانية "إذا أراد أي شخص أن يناديني بحطام قطار، فأنا قطار تعرض لكثير من الحوادث وخرج عن مساره لأسباب عدة".