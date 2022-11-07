ميريام فارس تثير الجدل برقصها العراقي في اربيل... والتعليقات بين إشادة وسخرية!

أحيت النجمة اللبنانيّة ميريام فارس حفلاً غنائياً ناجحاً في اربيل، وشاركت متابعيها عبر تطبيق انستغرام بمقتطفات من الحفل في منشورٍ أعربت فيه عن سعادتها باللقاء مع الجمهور العراقي.

فأرفقت ميريام فارس الفيديو الّذي نشرته عبر حسابها الرسمي بالتعليق التالي: "حفلة اكثر من رائعة مع أهل العراق في اربيل".

وكان لافتاً أن الفنانة ميريام فارس أدّت رقصةً عراقيّة خلال الغناء على المسرح، فأثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما قسمت الرأي العام بين من أشاد بموهبتها وحضورها وبين من سخر من طريقة رقصها ووصفها بالـ "غريبة".