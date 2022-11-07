مجهول ينتحل شخصيّة ناديا الجندي على تيك توك!

أوضحت الممثلة المصريّة القديرة ناديا الجندي أنّها تتعرّض لانتحال شخصيتها من قبل مجهول على تطبيق تيك توك.

وجاء في توضيح الممثلة ناديا الجندي الّذي نشرته على انستغرام: "ليس لدي أي حساب رسمي على تيك توك، وهذه الصفحة لا تمت لي بأي صلة".

وتابعت الجندي قائلةً "أنا مش ضد أي حد من المعجبين يعمل لي صفحات، لكن يجب التنويه أنها صفحة فانز ولا يتحدث بلساني".

وأعلنت ناديا الجندي في منشورها التالي: "ان شاء الله سيتم إنشاء صفحه رسمية موثقة قريباً على التيك توك وغلق أي صفحة تتحدث بلساني على أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الإجتماعي. كل صفحاتي الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء سواء على الفيسبوك والإنستغرام وتويتر هي الحسابات الرسمية التي تخصني فقط، وشكراً".