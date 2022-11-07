"سأقاتل من أجل بلدي"... ممثلة إيرانية شهيرة تتعهّد دفع الثمن مقابل حقوقها

دعمت إحدى أشهر الممثلات في إيران الأحد الحركة الاحتجاجية التي تهز الجمهورية الإسلامية، متعهدة البقاء في وطنها ودفع "أي ثمن" مقابل حقوقها.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فانّ ترانة عليدوستي، 38 عاماً، معروفة دولياً بأنّها نجمة منتظمة في أفلام المخرج أصغر فرهادي، الحائز جائزتَي أوسكار.

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وكتبت عليدوستي في منشور على إنستغرام، وسط حملة قمع شهدت توقيف العديد من الشخصيات الثقافية البارزة "سأبقى هنا ولا أنوي المغادرة"، نافيةً أن يكون لديها أي جواز سفر غير إيراني أو أي إقامة في الخارج.

وتعرف عليدوستي بأنها مدافعة شرسة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان عموما في إيران، معلنةً أنها تخطط للتوقف عن العمل ودعم عائلات القتلى أو الموقوفين خلال حملة القمع.

وقالت: "سأقاتل من أجل بلدي. سأدفع أي ثمن للدفاع عن حقوقي، والأهم من ذلك، أنا أؤمن بما نبنيه معا اليوم".