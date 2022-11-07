فنّ
07 تشرين الثاني 2022 - 11:09
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للأسبوع الثالث على التوالي... فيلم "بلاك آدم" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)

واصَلَ فيلم "بلاك آدم" تصدُّره شبّاك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي. Lebanon, news ,lbci ,أخبار جونسون., دواين, روك, ذا, المتخصصة, ريليشنز, إكزبيتر, شركة, الأولية, الأرقام, وفق, التوالي, الثالث, للأسبوع, الشمالية, الأميركية, السينما, صالات, التذاكر, شباك, تصدر, آدم, بلاك, الخارق, البطل,فيلم,واصَلَ فيلم "بلاك آدم" تصدُّره شبّاك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي.
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للأسبوع الثالث على التوالي... فيلم &quot;بلاك آدم&quot; يتصدّر شباك التذاكر في أميركا (فيديو)
Lebanon News

واصَلَ فيلم البطل الخارق "بلاك آدم" تصدُّره شبّاك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، وفق الأرقام الأولية التي أعلنتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

 
ووصلت الإيرادات التي حققها هذا الفيلم إلى 18.5 مليون دولار، وهو مقتبس من قصص "دي سي كوميكس" المصوّرة.
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ويؤدي دواين "ذي روك" جونسون دور تِث آدم في الفيلم، وهو "عبد" قديم يتمتع بقوى خارقة، وجد بعد تحرره من السجن الذي أمضى فيه زمناً طويلاً جداً أن العالم تحوّل واصبح عدائياً.
 
أما على مستوى العالم، فحصد هذا الفيلم المشتق من "شازام!" عام 2019 نحو 182 مليون دولار.
 
وفي المركز الثاني، حلّ فيلم "وان بيس فيلم: رِد" One Piece Film: Red، وهو فيلم رسوم متحركة مقتبس من سلسلة قصص المانغا اليابانية المصورة الواسعة الشعبية التي تحمل العنوان نفسه. وبلغت مداخيل الفيلم 9.5 ملايين دولار.
 

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