"قاعة مشاهير الروك أند رول" تفتح أمام نجوم من أنواع موسيقية مختلفة

أقيم احتفال يوم السبت لمناسبة إدراج عدد من النجوم في قاعة مشاهير "روك أند رول هال أوف فايم"، ينتمون إلى أنواع موسيقية متنوعة، كالراب والكانتري، وليس فقط إلى ذاك الذي تحمل القاعة عنوانه.

ومن بين الأسماء الجديدة التي أدرجت مع دولّي بارتون وإيمينيم في القاعة، فرقة البوب-روك البريطانية "يوريثميكس" والمغني والملحّن الأميركي لايونل ريتشي وكاتبة الأغنيات الأميركية كارلي سايمن والثنائي بات بيناتار ونيل جيرالدو.

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وصاحت دولّي بارتون، 76 عاما، وهي تصعد إلى المسرح رافعة قبضتيها "أنا نجمة موسيقى الروك الآن!".

وكانت بارتون طلبت سحب اسمها من قائمة الفنانين الّذين تم إدراجهم في هذه القاعة الشهيرة، إذ لم تشعر بأنها تصنّف في فئة موسيقى الروك، لكنها قالت على المسرح خلال الحفلة "لم أفهم يومها أن الأمر يتعلق بأكثر من ذلك بقليل".

وشارك عدد من الفنانين من بينهم بينك وبراندي كارلايل في تأدية أشهر أغنيات بارتون على غرار "9 تو 5"، قبل أن تعود بارتون إلى المسرح في زي ملتصق بالجسم ومزيّن بالسلاسل، وتستعين بغيتار كهربائي مرصع بالكريستال في أغنية روك جديدة لها.

أما إيمينيم، 50 عاما، الذي اعتلى المسرح على وقع أغنيته "ماي نايم إز"، فقدّم مزيجاً من الأغنيات القديمة والجديدة. وطلب من ستيفن تايلر تأدية أغنيته "سينغ فور ذي مومنت"، في حين شهدت الحفلة إطلالة مفاجئة لإد شيران الذي غنى "ثانك يو" لدايدو.

ومن ضيوف الأمسية أيضاً بروس سبرينغستين الذي غنّى مع جون ميلينكامب في تحية للموسيقي الأميركي جيري لي لويس الذي توفي في نهاية تشرين الأول الفائت عن عمر 87 عاماً وكان يعتبر أحد آخر رواد الروك أند رول.