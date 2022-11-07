بعد تبرعها بكليتها لها... سيلينا غوميز تتجاهل صديقتها في فيلمها الجديد

ألغت صديقة النجمة الأميركية سيلينا غوميز متابعة الأخيرة على تطبيق إنستغرام، وذلك بسبب عدم ذكر سيلينا تبرّع صديقتها لها بكلية في إحدى المقابلات.
ويُذكر أن سيلينا غوميز، البالغة من العمر30 عامًا، مُصابة بمرض "الذئبة" أو lupus، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يتلف أي جزء من الجسم.
وفي التفاصيل، فقد عرضت زميلة غوميز، الممثلة فرانسيا رايسا، 34 عامًا، التبرع بكليتها لغوميز، وخضعت الإثنتان لعملية جراحية في عام 2017.
وقامت غوميز بسرد تفاصيل معاناتها الصحية في فيلمها الوثائقي "My Mind & Me"، إلا أنها لم تذكر رايسا في حديثها.
وفي مقابلة مع مجلّة "ذا رولينغ ستون" الأميركية، عيّنت غوميز زميلتها النجمة تايلور سويفت "كصديقتها الشهيرة الوحيدة في الوسط الفني.
وبعد هذا التصريح المفاجئ، قامت فرانسيا بإلغاء متابعة غوميز على إنستغرام، وكانت منزعجة جدًا من اقتباس غوميز عن سويفت.
وبدورها، فقد علّقت النجمة العالمية الأحد على تيك توك عن كيفية إلغاء فرانسيا لمتابعتها، وكتبت: "آسفة لم أذكر جميع الأشخاص الّذين أعرفهم".