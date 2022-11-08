مارك حاتم يعلن عن موعد زفافه للمرّة الأولى: سأتزوج ماندي قزي في هذا التاريخ! (فيديو)

حلّ الفنان اللبناني الشاب مارك حاتم ضيفاً على برنامج Pop Quiz الّذي يقدّمه الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الإلكتروني وصفحةLBCI Lebanon على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأجاب على مجموعة من الأسئلة السريعة.

في التفاصيل، أعلن الفنان مارك حاتم للمرّة الأولى عن موعد دخوله القفص الذهبي، فصرّح في برنامج Pop Quiz قائلاً "كنّا قد قرّررنا عدم إعلان التاريخ مسبقاً، ولكن سأتزوّج أنا وماندي قزي في شهر حزيران من عام 2023".

وكشف مارك حاتم أنّه تفاوض مع خطيبته ماندي قزي على أسماء أولادهما في المستقبل، فقال "اخترنا الأسماء التالية: جاسمن وليو".

شاهدوا حلقة Pop Quiz كاملةً مع الفنان مارك حاتم في هذا الفيديو: