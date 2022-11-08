بعدما رشّحته لـ The Voice France... هل يجتمع مارك حاتم وهبة طوجي بديو غنائي؟

خلال حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الإلكتروني وصفحة الـ LBCI Lebanon على فيسبوك، تحدّث الفنان اللبناني مارك حاتم عن تجربته في The Voice France.

في التفاصيل، أكّد الفنان مارك حاتم في برنامج Pop Quiz أنّه لا يندم على المشاركة في برنامج المواهب الغنائيّة "ذا فويس" بنسخته الفرنسيّة، وأضاف "لو عاد بي الزمن إلى الوراء، سأخوض التجربة الرائعة مجدداً لأنها غيّرت حياتي مهنيّاً وعرّفت الجمهور عليّ".

وسأل دومينيك ابو حنا ضيفه: "الفنانة هبة طوجي رشّحتك آنذاك للمشاركة في The Voice France، هل سنرى تعاوناً فنياً يجمعكما سويا؟ً"، فأجاب مارك حاتم عن عدم تقديم ديو غنائي مع طوجي حتى الآن "ما ساقبت... ما في سبب معيّن، وما في تواصل بيناتنا".

شاهدوا حلقة Pop Quiz كاملةً مع الفنان مارك حاتم في هذا الفيديو: