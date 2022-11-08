ميمي فؤاد "أجدع رجل في مصر" ينفصل عن شيرين عبد الوهاب... هل السبب حسام حبيب؟

قبل أسابيع، أعلنت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن إدارة أعمالها الجديدة برئاسة ميمي فؤاد ووصفته بعبارة "أجدع رجل في مصر"، وذلك قبل أزمتها الأخيرة الّتي تتوالى فصولها.

وقد تداولت وسائل إعلام مصريّة أن ميمي فؤاد قد تخلّى عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وانفصل عنها مهنيّاً في الساعات الماضية بسبب تدخّلات طليقها الفنان حسام حبيب.

في سياقٍ متصل، أكّد ميمي فؤاد لصحيفة "النهار" خبر انفصاله مهنيّاً عن شيرين عبد الوهاب، بالقول "اتخذت هذه الخطوة لرفع الحرج عن شيرين عبد الوهاب، فهي تحتاج راهناً لترتيب أوراقها من جديد، أو تخطط لما تريد فعله بدون ضغوط أو التزامات معينة".

ونفى ميمي فؤاد أن يكون حسام حبيب السبب وراء هذا القرار، فأوضح قائلاً: "ما يتم تداوله حول أن تدخلات حسام حبيب سبب هذه الخطوة غير صحيح، فلم تحدث أي تدخلات".