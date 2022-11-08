سيرين عبد النور مستاءة: "إذا بيدفّعوا كل حدا بيكب زبالتو على الطريق..."

أعربت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور عن إستيائها من رمي النفايات على الطرقات والتسبّب بفيضانات على الاوتوستراد الساحلي في فصل الشتاء.

فدوّنت سيرين عبد النور في تغريدةٍ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

"بتعرفوا اذا بيدفّعوا كل حدا بيكب زبالتو على الطريق بيسكروا الدين؟! مرّة قدّام عيوني انسانة كبّت كيس زبالة من السيارة على الاوتوستراد، واحد ثاني غسل وجهه بقنينة المي وكبها على الطريق".

وأضافت سيرين عبد النور: "بتذكّر ضلّيت صرّخ لوحدي لوصلت على البيت قد ما عصّبت وما بقدر اعمل شي. النظافة من الايمان. شي بيحزّن".

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