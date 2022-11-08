للمرة الثالثة... الكوميدي جيمي كيميل يتولّى تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار

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أعلن منظّمو حفل توزيع جوائز الأوسكار، الإثنين، أنّ الكوميدي جيمي كيميل سيتولّى تقديم الحدث العالمي للمرّة الثالثة.وفي التّفاصيل، فيرى المنظمون أنّ اختيار مقدّم البرامج جيمي كيميل، البالغ من العمر 54 عاماً، يعدّ خياراً مناسباً لتقديم الدورة الخامسة والتسعين من حفل توزيع جوائز الأوسكار التي تحاول تخطّي الجدل الذي شهدته في الدورة السابقة عقب توجيه الممثل ويل سميث صفعة على المسرح للكوميدي كريس روك.وقال جيمي كيميل ممازحاً في بيان: "دعوتي لتقديم حفل الأوسكار للمرة الثالثة تشكّل إمّا تكريماً كبيراً أو فخاً. على أي حال، أنا ممتن للأكاديمية لطرحها اسمي بهذه السرعة بعدما قال الجميع كلا".ويُشار إلى أنّه سبق لكيميل أن تولّى تقديم دورتي 2017 و2018 من حفل توزيع جوائز الأوسكار. وخلال تقديمه دورة عام 2017، أُعلن بالخطأ أنّ العمل الفائز عن فئة أفضل فيلم هو "لا لا لاند" بينما كان الفيلم الفائز بالفعل هو "مونلايت".