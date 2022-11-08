كريس إيفانز "أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة"!

الإعلان

اختارت مجلة "بيبول" كريس إيفانز، بطل فيلم "كابتن أميركا"، "أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة" لعام 2022، بعدما حصل بول رود، زميله في عالم مارفل، على اللقب في عام 2021.وقال إيفانز، الأعزب البالغ من العمر 41 عاماً، إن اللقب أشبه بـ"التباهي المتواضع"، وكان حريصاً على مشاركة الخبر مع أكبر معجبيه، والدته.وأضاف في مقابلة للمجلة "ستكون أمي سعيدة للغاية... إنها فخورة بكل ما أفعله ولكن هذا شيء يمكنها التباهي به حقاً".وقد نمت شعبية إيفانز على مر السنوات بدايةً مع المسلسل التلفزيوني"الجنس الآخر" (أوبوزيت سيكس) في عام 2000 حتّى فيلم كابتن أميركا عام 2019.