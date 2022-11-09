كارن وازن تطلّ من المستشفى... تعاني من "تسرّع القلب فوق البطيني"!

كارن وازن تطلّ من المستشفى... تعاني من "تسرّع القلب فوق البطيني"!

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LBCI News Lebanon

فاجأت مدوّنة الموضة اللبنانيّة كارن وازن متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام بظهورها من داخل المستشفى، وكشفت عن تفاصيل حالتها الصحيّة.

"أخبرتكم يا أصدقائي عن حالة القلب الّتي أعاني منها ويُطلق عليها اسم SVT أي تسرّع القلب فوق البطيني"، تقول كارن وازن في تعليقها. وتابعت "خضعت لجلسةٍ جديدةٍ من العلاج الأسبوع الماضي، واليوم ذهبت لإجراء الفحوص الشاملة للجسم".

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ولفتت كارن وازن لاحقاً إلى أنها بحاجة لعملية استئصال أو جراحة لحالتها، وطمأنت متابعيها أن مرض الـSVT لا يهدّد الحياة ولكنه غير مريح للأفراد.