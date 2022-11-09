نجم "باب الحارة" يحيى بيازي يصاب بشلل نصفي... وحالته تصدم زملاءه! (فيديو)

فاجأ الممثل السوري وائل شرف متابعيه على "تيك توك" ببث مباشر مع زميله في مسلسل "باب الحارة" الممثل يحيى بيازي الّذي ظهر بحالة صحيّة دقيقة ويعاني من الشلل النصفي وصعوبة بالنطق من دون الكشف عن تفاصيل مرضه.

وكشف يحيى بيازي ان وائل شرف هو الفنان السوري الوحيد الّذي اتصل به للاطمئنان عليه، رغم أن كل الناس يعرفون بمرضه. وسرعان ما علّقت كلّ من أمل عرفة وسلاف فواخرجي وهبة نور على الخبر الصادم بعبارات الدعم لزميلهن يحيى بيازي.

ونشرت وسائل اعلام عربيّة تفاصيل غير مؤكدة عن حالة بيازي الصحيّة، فقيل ان الممثل السوري قد تعرّض لجلطة دماغيّة أدّت الى شلل نصفي، في حين أشار آخرون الى ان يحيى بيازي قد يكون مصاباً بالتصلب اللويحي الّذي يسبب تلفاً بالخلايا العصبية.