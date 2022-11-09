الممثل الأميركي شون بن يمنح جائزته الأوسكار للرئيس الأوكراني (فيديو)

ممثل هوليوودي يمنح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جائزة أوسكار باعتبارها "رمزًا للإيمان" في البلاد.

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LBCI News Lebanon

منح الممثل الهوليوودي شون بن إحدى جوائزه الأوسكار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتبارها "رمزًا للإيمان" في البلاد، وذلك خلال زيارته الثالثة للعاصمة كييف.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على قناة تيليغرام التابعة لزيلينسكي، الرئيس وهو يمنح وسام الاستحقاق لشون بن.

ويُعرف بن بنشاطه السياسي، حيث أُجبر على مغادرة أوكرانيا في آذار الفائت أثناء تصوير فيلم وثائقي عن الصراع الروسي الأوكراني.

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كما كان قد أعلن الممثل أنه يفكر في الانضمام إلى القوات الأوكرانية للقتال ضدّ روسيا، الأمر الّذي جعله على "قائمة المحظورين" من دخول الأراضي الروسية.

ويُذكر أنه تم اختيار نجم هوليوود مرتين كأفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار، عن فيلم "ميستيك ريفر" عام 2004 و"ميلك" عام 2009.