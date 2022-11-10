شقيق شيرين عبد الوهاب يستهزئ بحسام حبيب: "لوسي ابن طنط فكيهة"

خرج محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، عن صمته وكشف أن أخته طردت أفراداً من فريق عملها وتتواجد مع طليقها حسام حبيب بعد خروجها من المستشفى.

في التفاصيل، عاتب محمد شقيقته شيرين عبد الوهاب على تصرّفاتها في منشورٍ كتب فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل. تمشّي سواّق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين اولادك، وشغّالة بنت صغيرة ملهاش ذنب، وميمي فؤاد الرجل المحترم بقى (المدعو) ميمي اللي من شهر كنتي منزلة صورة ليه كاتبة عليها أجدع راجل في مصر".

واستهزأ محمد عبد الوهاب بحسام حبيب قائلاً "يا ترى بقى بعد كل ده، لوسي ابن طنط فكيهة، اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي في فيلا قرايبه في "لاند مارك" مبسوط؟".