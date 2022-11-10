نضال الأحمدية تسأل شيرين عبد الوهاب: كيف تعتدين على أمّك؟

رغم الصداقة الّتي تجمعهما، إستغربت الإعلاميّة اللبنانيّة نضال الأحمدية قيام الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب بمقاضاة شقيقها محمد عبد الوهاب، وذلك في منشورٍ تحت عنوان "شيرين كيف تعتدين على أمّك؟".

وكشفت الاعلامية نضال الأحمدية أنّها خرجت من المستشفى ولكن ليس بإرادتها بل بإرادة "الشبح" أي حسام حبيب وفق تعبيرها، وتابعت متسائلةً "هل تعلمين يا شيرين أنّك خسرت كلّ جمهورك؟ هل تعلمين أن جميع الأصدقاء فقدوا ثقتهم بك؟".

وتساءلت نضال الأحمدية "شيرين، كيف تقومين بمقاضاة شقيقك؟ قد يختلف الإخوة، ولكن هل فكرت بوالدتك؟ ألا تخجلين من ابنتيك؟".

وختمت الأحمدية بالقول "شيرين بدّك تحطّي خيّك بالسجن وامّك بالمستشفى؟ كرمال مين قادرة تعتدي على أهلك؟".