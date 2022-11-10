بعد استحواذ ماسك على "تويتر"... جيجي حديد تعلن إغلاق حسابها (صورة)

ألغت النجمة العالمية جيجي حديد حسابها على "تويتر" بسبب استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها. ​

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسك., إيلون, الملياردير, استحواذ, المنصة, نشاط, سنوات, عشر, تويتر, حسابها, إلغاء, حديد, جيجي, العالمية, الأزياء,عارضة,ألغت النجمة العالمية جيجي حديد حسابها على "تويتر" بسبب استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها. ​

LBCI News Lebanon

أعلنت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد إلغاء حسابها على "تويتر"، بعد عشر سنوات من نشاطها على المنصة، بسبب استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

وفي التفاصيل، نشرت حديد منشورًا على انستغرام شرحت فيه سبب إلغاء حسابها على "تويتر" وقالت: "لفترة طويلة، ولكن بشكل خاص مع قيادتها الجديدة، أصبحت منصة تويتر بقعة للكراهية والتعصب الأعمى، وهذا ليس أمراً أودّ أن أكون جزءًا منه".

الإعلان

واعتذرت حديد من متابعيها، باعتبارها النجمة الأحدث ضمن سلسلة المشاهير الذين تخلوا عن حساباتهم على المنصة بعد استحواذ ماسك عليها.

ويذكر أنه منذ إنهاء صفقة ماسك البالغة 44 مليار دولار، ازداد خطاب الكراهية على المنصة بشكل ملحوظ، وتم فصل حوالي نصف القوى العاملة في الشركة دون سابق إنذار، ما استدعى قلق الأمم المتحدة.