تدخّل الوسطاء لتبريد الأجواء... هل انتهى خلاف ميريام فارس وفارس كرم؟

تحت عنوان " فارس كرم في بيروت فهل يمثل أمام القضاء؟‎‎"، نشر موقع "نواعم" مستجدات الخلاف الّذي وقع بين الفنانة ميريام فارس والفنان فارس كرم والّذي وصل إلى أروقة المحاكم.

في التفاصيل، نشر الموقع معلومات مفادها ان "فارس كرم لن يمثل أمام شعبة جرائم المعلوماتيّة بسبب الدعوى الّتي اقامتها ميريام فارس ضدّه، وحُكي عن مفاوضات تولاها محامو الفريقين أدت الى التوصّل إلى اتفاق بضرورة شطب فارس كرم لتغريدة كتبها واعتبر فيها اساءة لميريام فارس".

وأضاف الموقع "يُحكى أيضاً عن ختم الملف بين الطرفين، بعد تدخّل بعض الوسطاء الّذين عملوا على تبريد الأجواء".