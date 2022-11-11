إدانة المخرج بول هاغيس بالاغتصاب... وهذه قيمة التعويض المفروضة عليه

أصدرت المحكمة في مدينة نيويورك الخميس حكماً على السينمائي الكندي بول هاغيس، بتهمة اغتصاب وكيلة إعلانية سنة 2013، مع دفع تعويض قدره 7.5 مليون دولار.

وحوكم المخرج الكندي، 69 عاما، أمام لجنة محلفين مدنية في محكمة نيويورك العليا، إثر محاكمة انطلقت في 19 تشرين الأول.

الإعلان

والجدير بالذكر أن هاغيس يواجه منذ كانون الأول 2017 اتهاما من الوكيلة الإعلانية هالي بريست العاملة في السينما، بتهمة التعدّي جنسياً عليها في كانون الثاني 2013، أي حين كانت تبلغ 26 عاما.

وبعد انطلاق حركة "Me too" المناهضة للتحرش الجنسي والتمييز ضدّ النساء، واجه هاغيس اتهامات عدة بالاعتداء الجنسي على ثلاث نساء أخريات.

وأفادت هالي بريست في الشكوى بأن المخرج أصرّ عليها لمرافقته وتناول المشروب في منزله، وذلك بعد المشاركة في عرض لفيلم في مانهاتن في 31 كانون الثاني 2013.

وتقول المدعية إن بول هاغيس عرض عليها مرارًا ممارسة الجنس لكنها رفضت، إلى أن أرغمها على القيام بأعمال جنسية معه ثم اغتصبها.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد نفى المخرج الاتهامات الموجهة إليه خلال امتثاله أمام المحكمة في نيويورك.