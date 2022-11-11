فنّ
11 تشرين الثاني 2022 - 14:02
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بعد هجمات ناشطي المناخ... متاحف عالمية تعبّر عن "صدمة عميقة"

أكّدت متاحف عالمية عن "صدمة عميقة" إزاء الهجمات الّتي نفذها ناشطون مناخيون استهدفت أعمالاً فنية مهمة. Lebanon, news ,lbci ,أخبار نيويورك., فرنسا, لوفر, متحف, غوغ, فان, الفنان, الشمس, دوار, المؤسسات. لوحة, تلعبه, الدور, مشددة, مهمة, فنية, أعمالا, استهدفت, مناخيون, ناشطون, نفذها, هجمات, سلسلة, جراء, الفنية, الأعمال, المدروسة, غير, المخاطر, إزاء, عميقة, صدمة, عالمية,متاحف,أكّدت متاحف عالمية عن "صدمة عميقة" إزاء الهجمات الّتي نفذها ناشطون مناخيون استهدفت أعمالاً فنية مهمة.
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بعد هجمات ناشطي المناخ... متاحف عالمية تعبّر عن &quot;صدمة عميقة&quot;
Lebanon News

عبّر قائمون عن متاحف عالمية الخميس عن "صدمة عميقة" إزاء المخاطر غير المدروسة على الأعمال الفنية جراء سلسلة هجمات نفذها ناشطون مناخيون استهدفت أعمالاً فنية مهمة، مشددةً على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في حفظها.

 
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ووقّع نحو مئة من هذه المؤسسات العالمية، منها متحف اللوفر في باريس وغوغنهايم في نيويورك على بيان مشترك جاء فيه أن "الناشطين المسؤولين عن هذه الهجمات يسيئون بشدة تقدير هشاشة هذه الأعمال التي لا يمكن تعويضها".
 
ويُذكر أن ناشطين مناخيين قاموا بأعمال شغب خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ألصق البعض أيديهم على سلسلة لوحات "حساء كامبل" الشهيرة لأندي وارهول في أستراليا، كما رموا حساء الطماطم على إحدى لوحات سلسلة "دوار الشمس" لفان غوخ في لندن، أو معجون البطاطا على تحفة فنية لكلود مونيه في متحف قرب برلين.
 
وعلى الرغم من أنه لم تُصب اللوحات بأي أذى، إلا أن الهجوم على "دوار الشمس" للفنان فان غوغ سبّب أضراراً طفيفة طالت إطار اللوحة.
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