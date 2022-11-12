شيرين عبد الوهاب تزوّجت حسام حبيب مجدداً.. خلافهما سببه السحر والشعوذة! (فيديو)

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب خبر زواجها مجدداً من الفنان حسام حبيب، وذلك مباشرةً على الهواء ضمن برنامج "الحكاية" مع الاعلامي المصري عمرو أديب.

"بمشيئة ربّ العالمين، تمّ كتب كتابي على حسام حبيب مبارح بالليل"، بهذه العبارة فجّرت شيرين عبد الوهاب الخبر الّذي صدم الجمهور العربي في الساعات الماضية.

وأضافت شيرين قائلةً "انا بعتذر لحسام حبيب عن كلام صدر مني ضدّه في يومِ من الايام... احنا كان معمولنا حاجة والحمد لله ربنا فكهالنا" بالإشارة منها الى أن سبب خلافهما هو السحر والشعوذة.

خاص الحكاية.. شيرين : انا كتبت كتابي على حسام حبيب امبارح بالليل.. وعمرو اديب: ايه المفاجأة الحلوة دي

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