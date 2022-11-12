سيرين عبدالنور مع نادين الراسي في الكنيسة.. والأخيرة: "بحسدك على ايمانك" (صور)

نشرت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي صوراً تجمعها بزميلتها سيرين عبد النور أثناء الصلاة في الكنيسة، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.

ودوّنت نادين الراسي عبر الستوري الّتي نشرتها: "سيرين ما بعرف شو قلّك... كنت غار منك أكيد عالصعيد المهني ما بنكر انو نجاحاتي شاركتيني فيون بلا ما تعرفي تستفزيني أعمل أحلى أمّا اليوم إيه أنا بحسدك على ايمانك ورح قوّي ايماني كمان. شفتي جورج شو غيّر فيي؟ بحبّك سيرين".

بدورها، ردّت سيرين عبد النور على نادين بالقول "انت زميلتي وصديقتي واليوم انت صرت اختي يللي بحبها وبخاف عليها وما بتمنالك الا النجاح والفرح لقلبك المتواضع يللي كلّه محبة".