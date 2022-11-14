هل تراجعت عن دعمها لشيرين عبد الوهاب؟.. نوال الزغبي تنفي وتوضح!

أحيت النجمة الذهبيّة نوال الزغبي حفلاً غنائيّاً ضخماً ضمن فعاليات مهرجان المجاز في إمارة الشارقة بالإمارات العربيّة المتحدة، وتفاعل معها الآلاف من الحضور مع مختلف أغنياتها وتحديداً آخر إصداراتها "حفلة".

وسرعان ما اعتبرت بعض الصفحات الفنيّة أن نوال الزغبي أهدت زميلتها شيرين عبد الوهاب أغنية "حفلة" على المسرح، ثم انتشر خبر آخر وجاء فيه "بعدما أهدت اغنيتها حفلة لشيرين عبد الوهاب، يبدو أن نوال الزغبي تراجعت عن الخطوة حيث اوقفت الفرقة الموسيقية بحفلها في مسرح المجاز لتوضح أن الأغنية للمرأة القوية فقط التي لا تهزم وكرامتها تظل مرفوعة مما اعتبره البعض رسالة واضحة".

بدورها، وضعت الفنانة نوال الزغبي حدّاً للشائعات، فأعادت نشر المعلومات المغلوطة عبر حسابها على تويتر، ونفتها موضحةً "بليز ما حدا يقوّلني شي مش قايلتو".