"زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يوم الثلاثاء"... ما حقيقة هذه الأخبار؟

"بقول إيه، فرح شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يوم الثلاثاء اللي جاي"، إنّه الخبر الّذي تبنّته الإعلامية مروة صبري عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأثارت بلبلةً في الساعات الماضية.

في التفاصيل، كثرت الأقاويل عن إقامة حفل زفاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يوم غد الثلاثاء، ويعود السبب الى ظهور الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب مع منظم حفلات الزفاف أحمد ياسين. فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

تواصلت مجلة "لها" مع منظم الحفلات أحمد ياسين، فنفى كل تلك الأخبار مؤكداً أن لقاءه مع شيرين وحسام جاء بالصدفة البحتة أثناء تواجدهم داخل أحد المطاعم اللبنانية بالتجمع الخامس بالقاهرة.