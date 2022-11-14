اليسا تغنّي فيروز على مسرح الأولمبيا: "ما تعيّط عليي ريما الرحباني" (فيديو)

مرّة جديدة، وقفت النجمة اللبنانيّة اليسا على مسرح الأولمبيا في باريس، وغنّت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

واسترجعت الفنانة اليسا أجمل اللحظات الّتي عاشتها مع الحضور في تلك الليلة، بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وأرفقته بالتعليق التالي: "لن أعتاد أبداً على هذه اللحظة الساحرة الّتي تجلب لي الكثير من والحبّ والسعادة! كلمة "شكراً لكم" ليست كافية!".

وكان لافتاً أن الفنانة اليسا قد أدّت أغنية بصوتها للسيدة فيروز، وذلك بحضور كلّ من الموسيقار أسامة الرحباني والفنانة هبة طوجي بين الجمهور، وقالت اليسا بعفويّة لأسامة " رح غنّي لفيروز، قول لريما ما تعيّط عليي".

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