في حفل "أم تي في" للموسيقى الأوروبية... 4 جوائز من نصيب مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت!

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فازت مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز "أم.تي.في" للموسيقى الأوروبية، الأحد، بما في ذلك أفضل فيديو لمدة عشر دقائق عن أغنتيها المصورة "كل شيء على ما يرام" (All Too Well).وقد فازت سويفت بجائزة أفضل فنان وأفضل موسيقى بوب وأفضل فيديو وأفضل فيديو طويل.وتم بثّ الحفل على قناة "أم.تي.في" من دوسلدورف في غرب ألمانيا، وشهد تكريم موسيقيين من البرازيل إلى كوريا الجنوبية.وشارك في الحفل فرقة "كالوش" الأوكرانية، الفائزة في مسابقة الأغنية الأوروبية لهذا العام، والتي قدمت أغنية "ستيفانيا".وفازت أيضاً نيكي ميناج بجائزتين لأفضل أغنية وأفضل موسيقى "هيب هوب"، وفاز منسق الأغاني الفرنسي ومنتج التسجيلات ديفيد غوتا بأفضل جائزة إلكترونية وأفضل تعاون، كما فاز نجم البوب البريطاني هاري ستايلز في فئة "أفضل بثّ مباشر"، وفازت لاليزا مانوبان، المولودة في تايلاند، بجائزة أفضل موسيقى كورية شعبية. وفازت فرقة "بي.تي.أس" الكورية الجنوبية في فئة أكبر معجبين.