نجوم كرة القدم العالميين يحيّون وديع الشيخ: "صديقنا اشتقنا اليك" (فيديو)

"جميع اللاعبين أصدقائي، أنا انترناشيونال"، إنّها الإجابة الّتي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي والّتي صرّح بها الفنان وديع الشيخ في لقاء مع موقع "فوشيا" أثناء سؤاله عن المنتخب الّذي يشجّعه في المونديال.

وفي حين انطلقت موجة ساخرة من تصريحات الفنان اللبناني بين صفوف روّاد الإنترنت، ردّ وديع الشيخ على الحملة الّتي طالته بنشر فيديوهات لنجوم كرة القدم وهم يحيّونه في خطوةٍ فاجأت البعض.

وظهر في الفيديوهات الّتي نشرها وديع الشيخ عبر إنستغرام كلّ من لاعبي ريال مدريد لوكاس فاسكيز وناتشو فرنانديز ولاعب الإرتكاز الأرجنتيني المعتزل خافيير ماسكيرانو، وهم يقولون له "صديقنا وديع الشيخ اشتقنا اليك، نراك قريباً في مدريد أو قطر".