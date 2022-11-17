ليليان نمري تلجأ إلى القضاء.. شكوى جزائيّة في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة

أصدر مكتب المحامي أشرف الموسوي بياناً حول شائعات الوفاة الّتي تطال ليليان نمري في الساعات الماضية، كاشفاً أنّه تقدّم بشكوى جزائيّة في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة بصفته الوكيل القانوني للممثلة اللبنانيّة.

وأبرز ما جاء في البيان أن "الموسوي تقدّم بشكوى جزائيّة ضدّ أصحاب هذه الصّفحات الوهميّة والمناشير والمقالات الكاذبة وذلك أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة، والعمل جارٍ على الكشف عن هويّات هؤلاء الفاعلين والمحرّضين والمسهلين والنّاشرين، بالعموم جميع المفبركين".

يُذكر أن الممثلة ليليان نمري حلّت ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الإلكتروني، ويمكنكم مشاهدة الحلقة في هذا الفيديو: